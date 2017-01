Del Nero garante que permanecerá em cargos na Fifa e na Conmebol

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, garantiu nesta quinta-feira que não deixará os cargos que ocupa em comitês da Fifa e da Conmebol , apesar de rumores sobre a sua saída em meio a investigações de irregularidades no mundo do futebol, que levaram à prisão de seu antecessor na CBF, José Maria Marin.

Del Nero tem se ausentado das reuniões das duas entidades. Ele estaria evitando viagens ao exterior após a prisão de Marin na Suíça como parte de uma investigação de autoridades dos Estados Unidos sobre irregularidades no futebol. Marin pode ser extraditado aos EUA.

“Não tem nada disso. Nada muda. Não vou sair”, disse o dirigente a um pequeno grupo de jornalistas, após a convocação do técnico Dunga para os jogos contra Argentina e Peru, pelas Eliminatórias, no mês de novembro. Na entrevista coletiva após o anúncio dos convocados, Del Nero se recusou a comentar as notícias de que deixaria os cargos na Fifa e na Conmebol.