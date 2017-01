Wall St sobe após resultados corporativos fortes; S&P fecha na máxima de dois meses

(Reuters) - Os principais índices acionários dos Estados Unidos subiram nesta quinta-feira, com o S&P 500 fechando na máxima em dois meses, conforme resultados corporativos mais fortes que o esperado de empresas como McDonald's aliviaram as preocupações de investidores sobre as perspectivas para os lucros.

Ampliando o otimismo da sessão, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, disse que a autoridade monetária europeia poderia estender seu programa de estímulos para além de 2016 como forma de impulsionar o crescimento da zona do euro e levar a inflação para perto de 2 por cento.

As ações do McDonald's saltaram 8,1 por cento, a 110,87 dólares, respondendo pelo maior impulso do Dow Jones, após seu resultado trimestral superar as estimativas, conforme a demanda na China se recuperou. As ações do Ebay dispararam 13,9 por cento, para 27,58 dólares, após a empresa divulgar resultados acima das estimativas na quarta-feira.