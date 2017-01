Mercado vê térmicas a GNL com mais espaço no próximo leilão de energia A-5

SÃO PAULO (Reuters) - O momento do mercado de Gás Natural Liquefeito (GNL), com preços em baixa e perspectiva de sobreoferta nos próximos anos, abre uma janela de oportunidade para que os investidores apostem na importação do combustível para abastecer termelétricas no Brasil, afirmaram especialistas.

"O preço do GNL importado pela Petrobras já está parecido com o do gás doméstico e do gás boliviano. Será que esse preço vai ficar baixo por muito tempo e vai ter oferta grande para o Brasil? Minha visão é de que sim, no médio prazo há excesso de oferta no mercado internacional", analisou o professor do Grupo de Economia da Energia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEE-UFRJ), Edmar de Almeida.