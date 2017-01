Dívida mobiliária federal sobe e encosta em R$2,8 tri em setembro

BRASÍLIA (Reuters) - O estoque total da dívida mobiliária federal brasileira cresceu 1,80 por cento em setembro sobre agosto, a 2,735 trilhões de reais, aproximado-se do teto de 2,8 trilhões de reais para 2015 fixado no Plano Anual de Financiamento (PAF) num mês marcado por intensa volatilidade nos mercados.

Em setembro, houve forte avanço na curva de juros e no dólar após a perda do grau de investimento do Brasil pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, na sequência do envio pelo governo ao Congresso de proposta orçamentária prevendo inédito déficit primário em 2016.