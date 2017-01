Startup de cyber segurança de ex-chefe da Inteligência dos EUA levanta US$32,5 mi

(Reuters) - A startup de segurança cibernética do ex-diretor da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), Keith Alexander, IronNet Cybersecurity disse ter levantado 32,5 milhões de dólares em uma rodada de financiamento "Série A" liderada pela Trident Capital Cybersecurity.

Alexander fundou a companhia em 2014 junto de outros ex-altos funcionários do Departamento de Defesa dos EUA, do National Counterterrorism Center, e do Defense Advanced Research Projects Agency.