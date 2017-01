Veterano intersexual da Marinha dos EUA processa governo por ter passaporte negado

Dana Zzyym, do Estado do Colorado, afirmou na ação civil federal de discriminação, apresentada na Corte Distrital de Denver, que é uma violação constitucional forçar um indivíduo intersexual a escolher entre masculino e feminino no passaporte para poder viajar ao exterior.

Tendo deixado a Marinha em 1984, Whitney mais tarde se deu conta de que a identificação de gênero era “arbitrária” e tentou viver como mulher, o que tampouco lhe conveio, de acordo com o processo. Por fim Whitney adotou o nome Dana Zzyym e teve um passaporte recusado no ano passado, quando tentava viajar para a Cidade do México para participar do Fórum Internacional de Intersexualidade.