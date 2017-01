Em vídeo, Dilma parabeniza Lula por 70 anos e faz desagravo a antecessor

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff aproveitou o aniversário de 70 anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comemorado nesta terça-feira, para divulgar um vídeo de homenagem em que faz um desagravo ao antecessor, chamando-o de “amigo de todas as horas” e afirmando que “caminhamos sempre lado a lado” na missão de transformar o Brasil.

“Nós, brasileiros, reconhecemos seu papel para o país. Ao longo desses anos, aprendi muito com nossa convivência e sou muito grata por isso. Nessa festa dos seus 70 anos, estendo um forte e fraterno abraço, com a satisfação e orgulho de caminharmos sempre lado a lado na missão de transformar em realidade o Brasil com que sempre sonhamos”, disse Dilma.

Na segunda-feira, depois da nova fase da operação Zelotes da Polícia Federal ter feito buscas na empresa de marketing esportivo do filho do ex-presidente Luís Cláudio Lula da Silva, amigos de Lula teriam revelado que ele estaria irritado com sua sucessora e a responsabilizaria, juntamente com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, pela investigação sobre seu filho.