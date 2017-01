Dilma parabeniza Lula em vídeo por 70 anos e vai a SP para comemoração

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff aproveitou o aniversário de 70 anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comemorado nesta terça-feira, para divulgar um vídeo de homenagem em que faz um desagravo ao antecessor, chamando-o de “amigo de todas as horas” e afirmou que caminham "sempre lado a lado” na missão de transformar o Brasil.

“Nós, brasileiros, reconhecemos seu papel para o país. Ao longo desses anos, aprendi muito com nossa convivência e sou muito grata por isso. Nessa festa dos seus 70 anos, estendo um forte e fraterno abraço, com a satisfação e orgulho de caminharmos sempre lado a lado na missão de transformar em realidade o Brasil com que sempre sonhamos”, disse Dilma.

A presidente ainda ressaltou a “vida extraordinária” e a trajetória de Lula, que diz ter “orgulho de continuar”. Dilma disse ainda o antecessor é o “presidente que mudou o Brasil”.

“Poucas pessoas no mundo são reconhecidas simultaneamente pelas mais importantes lideranças e pelas nações e povos. Você, meu querido Lula, é uma delas”, afirmou.

O vídeo foi gravado na semana passada.

Fontes do Palácio do Planalto informaram, após a divulgação do vídeo, que Dilma embarcará junto com o ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, ainda no final da tarde desta terça para São Paulo onde participará de uma comemoração do aniversário do ex-presidente na sede do Instituto Lula, na zona sul da capital paulista.

Procurada, a assessoria de imprensa do instituto confirmou que haverá uma "confraternização" na sede da entidade para celebrar os 70 anos de Lula, mas não confirmou se Dilma estará presente.

Inicialmente, o aniversário do ex-presidente seria comemorado em uma celebração, marcada para quinta-feira. Este evento, no entanto, foi cancelado, segundo fontes, e a data será comemorada por Lula e pessoas próximas já nesta terça na sede do instituto que leva seu nome e depois na casa do ex-presidente.

Na segunda-feira, depois da nova fase da operação Zelotes da Polícia Federal ter feito buscas na empresa de marketing esportivo do filho do ex-presidente Luís Cláudio Lula da Silva, amigos de Lula teriam revelado que ele estaria irritado com sua sucessora e a responsabilizaria, juntamente com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, pela investigação sobre seu filho.