Ex-presidente da CBF Marin aceita ser extraditado aos EUA, diz Justiça suíça

Marin presidiu a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de 2012 a abril deste ano e foi o presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014.

Assim como Marin, o ex-vice-presidente da Fifa Jeffrey Webb também concordou em ser extraditado aos EUA. Webb foi liberado sob fiança, mas está em prisão domiciliar e com monitoramento eletrônico. Cinco outros ex-dirigentes continuam se opondo à extradição aos EUA, informou a Justiça Federal suíça.

Não se sabe se Marin concordou em cooperar com as autoridades norte-americanas ou em quanto tempo ele pode aparecer em um tribunal dos EUA. Advogados de Marin não puderam ser imediatamente contatados para comentar o assunto. Uma porta-voz da promotoria do Brooklyn, em Nova York, não quis comentar o assunto.