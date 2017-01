Blatter culpa Platini, Inglaterra e EUA por "ataques" contra ele e Fifa

"No início era apenas um ataque pessoal. Era Platini contra mim. Ele começou, mas depois tornou-se política", disse o suíço, de 79 anos, na entrevista publicada nesta quarta-feira.

"E quando é política, não é mais Platini contra mim. Então passa a ser aqueles que perderam a Copa do Mundo. Inglaterra contra a Rússia. Eles perderam a Copa do Mundo. E os EUA perderam a Copa do Mundo para o Catar", afirmou.