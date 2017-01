ESTREIA-Cenas de um casamento maduro embalam drama "45 anos"

SÃO PAULO (Reuters) - A partir de um tratamento sóbrio, mas sempre estimulante, o diretor britânico Andrew Haigh extrai incansavelmente novas camadas do retrato de um relacionamento maduro no drama “45 Anos”.

Com muito mérito, foram premiadas como as melhores interpretações do mais recente Festival de Berlim os veteranos atores ingleses Charlotte Rampling, 69 anos, e Tom Courtenay, de 78. Um dos grandes prazeres de assistir ao filme é presenciar como eles encarnam o dilacerante confronto de um velho casal, Kate e Geoff Mercer, na semana em que completam 45 anos de vida juntos.