CBF e Del Nero não temem possível acordo de Marin com Justiça dos EUA, diz Feldman

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A extradição do ex-presidente da CBF José Maria Marin de uma prisão na Suíça para os Estados Unidos foi recebida com tranquilidade pela cúpula da confederação, segundo o secretário-geral Walter Feldman, que garantiu que não há um temor na entidade com eventual acordo de delação premiada que possa ser feito entre o ex-dirigente e a Justiça norte-americana.