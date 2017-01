Comando naval chinês diz aos EUA que mínimo incidente pode provocar guerra no mar do Sul da China

PEQUIM/WASHINGTON (Reuters) - O comandante naval da China disse a seu colega norte-americano que um pequeno incidente pode deflagrar uma guerra no mar do Sul da China se os Estados Unidos não pararem com os seus "atos provocativos" nesse corredor marítimo, alvo de disputas de vários países, informou a Marinha chinesa nesta sexta-feira.

"Se os Estados Unidos continuarem com esse tipo de ato perigoso, provocativo, isso poderia muito bem ser uma situação de séria pressão entre forças da linha de frente de ambos os lados no mar e no ar, ou mesmo um pequeno incidente que deflagre uma guerra", disse Wu, de acordo com o comunicado.