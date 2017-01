Honda suspende início de produção em nova fábrica no interior de SP

SÃO PAULO (Reuters) - A Honda decidiu suspender o início da produção de sua segunda fábrica de automóveis no Brasil, antes previsto para o primeiro semestre de 2016, citando fraqueza do mercado interno.

A companhia investiu 1 bilhão de reais na unidade que ficou pronta no primeiro semestre deste ano e estava passando desde então por fase de testes de equipamentos, informou a montadora japonesa nesta sexta-feira.

"A empresa mantém-se alerta diante das dificuldades atuais do segmento automotivo e, para 2016, a expectativa é manter o mesmo nível de volume deste ano, o que poderá ser suprido pela fábrica de Sumaré (SP)", afirmou a Honda em comunicado. "A unidade estará pronta para iniciar a produção em massa assim que houver melhor previsibilidade do mercado", acrescentou.

As vendas de veículos novos no Brasil acumulam queda de 23 por cento este ano até o fim de setembro sobre o mesmo período do ano passado, a 1,95 milhão de unidades. A Honda, porém, viu suas vendas subirem 17,4 por cento nos primeiros nove meses deste ano, a 112,5 mil unidades, apoiadas em novos modelos como o HR-V, segundo dados da associação de montadoras Anfavea.