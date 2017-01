Marcopolo tem lucro de R$8 milhões no 3o trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo quase zerou o lucro do terceiro trimestre, em um resultado impactado pela crise do mercado automotivo brasileiro e impacto da variação cambial sobre a dívida em dólar.

A companhia teve lucro líquido de 8 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 86 por cento sobre sobre o resultado positivo obtido um ano antes.

O resultado foi divulgado no mesmo dia em que a companhia informou que está mantendo tratativas para incorporar os 55 por cento restantes da rival Neobus, em uma operação em ações avaliada em cerca de 30 milhões de reais segundo os preços de fechamento desta terça-feira. A empresa também cancelou mais uma etapa de pagamento de juros sobre capital próprio a acionistas.

A Marcopolo apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 50,6 milhões de reais, queda de 41 por cento sobre o terceiro trimestre do ano passado.

A receita líquida da companhia recuou 26,7 por cento no trimestre passado sobre o mesmo período de 2014, para 658,6 milhões de reais. A produção da Marcopolo, enquanto isso, despencou 49 por cento, para 2.601 ônibus, entre julho e setembro.

Mais cedo, a associação de concessionários de veículos Fenabrave informou que as vendas de ônibus novos no Brasil em outubro despencaram 29 por cento sobre setembro e cerca de 67 por cento sobre o mesmo mês de 2014, para 1.091 unidades. No ano, o setor acumula queda de cerca de 34 por cento, a 17.648 ônibus.