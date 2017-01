Premiê da Romênia renuncia após protestos em massa por tragédia em boate

BUCARESTE (Reuters) - O primeiro-ministro da Romênia, Victor Ponta, renunciou nesta quarta-feira, em uma medida inesperada horas após protestos em massa que pediam demissões no gabinete, à medida que o número de mortos de um incêndio em uma boate de Bucareste alcançou 32, informou o governo.

Ponta, único premiê do país a ser julgado por corrupção ao longo da história, estava sob pressão do presidente Klaus Iohannis para renunciar. Iohannis o derrotou na eleição presidencial de novembro do ano passado.