Pressionada por automóveis, produção industrial tem pior mês de setembro da série

Mesmo com a alta na produção de Bens de Capital, uma medida de investimento, a indústria registrou queda de 1,3 por cento em setembro sobre agosto, o quarto resultado mensal negativo.

Com isso, a indústria fechou o terceiro trimestre com perdas de 9,5 por cento sobre o mesmo período do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.