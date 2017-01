Blatter está tranquilo e se recuperando bem, diz assessor

ZURIQUE (Reuters) - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, que está suspenso pelo comitê de ética da entidade em meio a uma escândalo de corrupção que atinge a federação, está se recuperando em um hospital após sofrer um problema de saúde, mas deve receber alta em breve, disse um assessor do dirigente nesta quarta-feira.

Klaus Stoehlke disse à Reuters, por telefone, que o suíço de 79 anos, que foi suspenso no mês passado por 90 dias, ainda se considera o presidente da Fifa -- posição para a qual foi eleito pela primeira vez em 1998.

"Acho que sua condição pessoal é boa, ele vai descansar por mais alguns dias, e depois, acho que talvez no fim de semana, ou na segunda-feira, (ele deixará o hospital)", disse.

"Quando telefonei para ele no hospital nesta manhã, nós tivemos uma boa conversa... ele pareceu tranquilo, sua cabeça e coração estão funcionando", acrescentou Stoehlke.

"Ele me disse: 'Eu sou o presidente eleito da Fifa, o Congresso com suas 209 associações me elegeu presidente, e nenhum comitê de ética pode mudar isso'."