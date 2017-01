Efeito da seca no setor elétrico exige revisão do modelo regulatório, diz Aneel

SÃO PAULO (Reuters) - O cenário hidrológico adverso dos últimos anos provoca severos impactos em todo o setor elétrico e "reforça a necessidade de aprimoramentos" no modelo regulatório dessa indústria no Brasil, segundo nota técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) à qual a Reuters teve acesso nesta quinta-feira.

O documento sugere a abertura de um projeto de pesquisa visando o "aprimoramento do modelo do setor elétrico", uma iniciativa que o Ministério de Minas e Energia afirmou à Reuters na última semana que apoia e acompanha de perto.

"Espera-se, com isso, um estudo aprofundado, imparcial e sistemático do assunto e a proposição de mecanismos legais, regulatórios e institucionais para solucionar problemas vigentes e preparar o setor para futuros desafios", apontou a Aneel no documento.