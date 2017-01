Viagem do papa à República Centro-Africana ocorrerá apesar de receio da França, diz Vaticano

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - A viagem do papa Francisco à República Centro-Africana, que vem sofrendo com a desavença entre cristãos e muçulmanos, está mantida, apesar dos alertas da França a respeito dos enormes riscos de segurança, disseram fontes do Vaticano nesta sexta-feira.

“Informamos as autoridades do Vaticano que a visita do papa Francisco implica em risco para ele mesmo e para as centenas de milhares de fiéis que podem estar lá para vê-lo”, afirmou uma fonte do Ministério da Defesa em Paris.