Ações europeias sofrem pior perda semanal desde início de setembro

A Syngenta, no entanto, avançou 5,29 por cento, depois que reportagem da agência Bloomberg afirmou que a China National Chemical estava em negociação para comprar a maior empresa agroquímica do mundo, embora a oferta inicial de quase 42 bilhões de dólares tenha sido rejeitada.

O cenário de resultados corporativos na Europa permaneceu misto, depois que dados da Thomson Reuters StarMine mostraram que metade das empresas que compõem o índice europeu STOXX 600 não atingiu as expectativas do mercado com seus resultados do terceiro trimestre até agora.