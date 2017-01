Estado Islâmico assume responsabilidade por ataques que mataram 127 em Paris

Cerca de 40 pessoas foram mortas em cinco outros ataques na região de Paris, afirmou a autoridade, incluindo um aparente duplo atentado suicida a bomba do lado de fora do estádio nacional Stade de France, onde Hollande e o ministro do Exterior alemão assistiam a um jogo amistoso internacional de futebol.

Hollande afirmou que as ações haviam sido organizadas no exterior pelos "bárbaros" do Estado Islâmico, com ajuda interna. Fontes próximas à investigação disseram que um passaporte sírio foi encontrado perto do corpo de um dos homens-bomba e que um dos atiradores da casa noturna tinha nacionalidade francesa.