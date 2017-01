Atentados em Paris aumentam preocupação com demanda e preço do petróleo pode cair

LONDRES (Reuters) - O preço do petróleo e de outras commodities deve entrar em nova espiral de pressão na segunda-feira em meio aos temores de que os ataques da noite da última sexta-feira em Paris irão prejudicar a economia global.

O petróleo já está sendo comercializado perto do menor patamar em seis anos e a boa demanda tem sido o principal motivo a evitar que o valor do barril despenque ainda mais em meio a esse cenário cada vez mais crítico de excesso de oferta de petróleo em função de um abastecimento aquecido.

"O sentimento atual é realmente pessimista, então isso pode ser visto como queda na demanda. Logo, o preço do petróleo pode cair em seguida", disse Amrita Sen da Energy Aspects.

Sen acrescentou que uma liquidação em curto prazo poderia, no entanto, ser seguida a médio prazo por um grande protesto caso as pessoas acreditem que os eventos de Paris tragam mais tensão no Oriente Médio.