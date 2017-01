Compra de Pasadena pela Petrobras pode ser cancelada, diz MPF

CURITIBA (Reuters) - Os investigadores da operação Lava Jato encontraram indícios de recebimento de propina por parte de ex-funcionários da Petrobras (PETR4.SA: Cotações ) em relação à compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, o que pode resultar no cancelamento do negócio, disseram investigadores nesta segunda-feira.

“Pudemos aprofundar as investigações e nós já temos nomes de funcionários e colaborações que indicam o recebimento de propinas”, disse o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, do Ministério Público Federal, em entrevista coletiva em Curitiba, onde estão concentradas as investigações da Lava Jato.