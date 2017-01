Dólar cai e gira em torno de R$3,80, de olho em Congresso e ata do Fed

Mais cedo, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso havia aprovado a nova meta fiscal proposta pelo governo para este ano, em mais um sinal positivo no campo político.

No cenário externo, investidores adotavam cautela antes da divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed simultaneamente ao fechamento do mercado à vista, às 17h, em busca de pistas sobre o futuro da política monetária norte-americana.