Blatter e Platini perdem apelações contra suspensões provisórias da Fifa

A decisão afeta as esperanças do francês Platini de conseguir o cargo, já que o comitê eleitoral da Fifa informou que o registro não será processado enquanto a suspensão estiver em vigor.

A única esperança para Platini, que foi suspenso junto com Blatter em 8 de outubro no aguardo de uma investigação completa do comitê de ética sobre suas condutas, é levar o caso para o Tribunal Arbitral do Esporte.