Petróleo, cobre e carvão têm situação pior que em 2009, e há mais risco à frente

CINGAPURA (Reuters) - Com petróleo, cobre e carvão sendo negociados por volta de seus menores níveis desde a crise financeira global, alguns investidores estão apostando que um limite mínimo pode estar próximo para estas commodities críticas e aumentaram suas posições compradas no mercado.

Isto tem sido atribuído à forte desaceleração na atividade econômica na China e à transição com menos indústrias com uso intensivo de commodities no país, o que ajudou a derrubar os preços do cobre este ano.

"Com a China mudando decisivamente seu foco para longe do setor industrial e em busca de um crescimento do consumo, há poucos motivos para ser otimista com os metais no longo prazo", disse o analista e consultor do Energy Aspects Virendra Chauhan.