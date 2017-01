ENTREVISTA-Empresas estrangeiras são foco "cada vez maior" de Lava Jato, diz procurador Dallagnol

O foco em companhias do exterior ocorre após as ações envolvendo as principais empreiteiras do país e na esteira de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que limitou a competência da Justiça Federal do Paraná, que concentra as ações da Lava Jato, no que se refere a outras estatais e até mesmo ministérios, concentrando a atenção dos procuradores nos contratos que custaram bilhões de dólares à Petrobras.