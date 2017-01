Dólar cai 0,71% com alívio político e termina abaixo de R$3,80

Por Bruno Federowski

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda nesta quarta-feira e terminou o dia abaixo de 3,80 reais, após o Congresso Nacional manter uma série de vetos presidenciais, trazendo algum alívio em meio a profundas incertezas políticas no Brasil.

O dólar recuou 0,71 por cento, a 3,7900 reais na venda. Foi a maior queda da divisa norte-americana desde 3 de novembro, quando tinha recuado 2,39 por cento.

"A aprovação dos vetos traz alguma tranquilidade no curto prazo. A questão política tem sido o principal foco nos últimos meses e o noticiário relevante para hoje é positivo", disse o operador Marcos Trabbold, da corretora B&T.

O Congresso manteve na noite de terça-feira vetos presidenciais a dois temas polêmicos que poderiam causar impactos bilionários das contas públicas: o reajuste de até 78,6 por cento para os servidores do Judiciário e a dedução de imposto de renda para compra de livros por professores.

Nesta tarde, o Congresso também manteve o veto de Dilma à extensão das regras do salário mínimo a todas as aposentadorias, outra medida que teria grande efeito fiscal. O mercado também recebeu bem a aprovação pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) da alteração na meta fiscal proposta pelo governo para este ano, mais cedo na terça-feira.

"O mercado sabe que o Congresso vai continuar sendo uma pedra no sapato do governo, mas no curtíssimo prazo tivemos um desenvolvimento positivo", disse o gerente de câmbio da corretora Treviso, Reginaldo Galhardo.

Ao longo desta sessão, investidores adotaram cautela antes da divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve, banco central norte-americano, simultaneamente ao fechamento do mercado à vista, às 17h, em busca de pistas sobre o futuro da política monetária norte-americana.