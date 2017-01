Ações da Petrobras caem e atingem níveis de 2003 com petróleo em baixa e ajuste em plano de negócios

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Petrobras desabavam mais de 8 por cento na Bovespa nesta terça-feira para mínimas desde 2003, pressionadas pela forte queda dos preços do petróleo no mercado internacional e no dia em que a estatel anunciou ajustes em seu plano de negócios para o período 2015-2019.

Às 17:26, as ações preferenciais da empresa eram negociadas em queda de 8,05 por cento, a 5,60 reais. No pior momento, chegaram a desabar 9,36 por cento, mínima durante os negócios desde 29 de agosto de 2003.

Os papéis ordinários caíam 8,18 por cento, para 6,96 reais. Na mínima, perderam quase 10 por cento, a 6,83 reais, piso desde 5 de novembro de 2003.

Ambas as ações responderam durante a maior parte do pregão pela principal queda dentro do Ibovespa, que perdia 1,08 por cento faltando pouco mais de 30 minutos para o fechamento.

No exterior, os preços dos contratos futuros do petróleo chegaram a recuar para abaixo de 30 dólares pela primeira vez em 12 anos nesta sessão, dando sequência a perdas que já chegam a 20 por cento este ano, diante de preocupações sobre a demanda chinesa frágil e a ausência de contenção na produção global da commodity.

Antes da abertura da bolsa paulista, a companhia informou redução de investimentos previstos para o período 2015-2019 em 24,5 por cento, a 98,4 bilhões de dólares, para priorizar projetos de maior retorno e minimizar gastos em empreendimentos que pode vender.

Analistas da corretora Brasil Plural consideraram os números mais realistas, enquanto a equipe do Itaú BBA avaliou que os ajustes não devem ajudar a reconstruir a confiança do mercado na companhia.

O BTG Pactual destacou que os ajustes no plano de negócios da Petrobras são mais do que necessários, mas afirmou que preocupa o fato de a maior parte dos cortes nos investimentos (capex) ter sido na área de Exploração e Produção.