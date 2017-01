CCEE mantém decisão de cancelar operações de 8 comercializadoras de energia

SÃO PAULO (Reuters) - A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) manteve determinação de que sejam desfeitas diversas transações de venda de energia fechadas por oito comercializadoras de eletricidade, que foram vistas pelo Conselho de Administração da instituição como operações "contrárias à legislação vigente".

A posição da CCEE, responsável por administrar e monitorar as operações de compra e venda de contratos de eletricidade, foi tomada em reunião de Conselho nesta terça-feira, e deverá resultar em reembolso das comercializadoras aos clientes pela perda de um desconto, ou no total cancelamento dos contratos.

Segundo sumário da reunião, a CCEE recebeu recursos e ouviu defesa das empresas, mas manteve a decisão de cancelar as operações "com base em análise técnica da regulação vigente e sem juízo de valor sobre as operações".

Estão envolvidas no caso a comercializadora do BTG Pactual, além de Comerc, Clime Trading, Nova Energia, Prime Energy, FC One, Diferencial e Terra Energy.

Quando as operações foram descobertas, o entendimento dos conselheiros da CCEE foi de que as empresas utilizaram-se de manobras para elevar o montante de energia que podiam vender no mercado livre de eletricidade com direito a um desconto de 100 por cento na tarifa de transmissão.

Esse desconto, para a CCEE, só poderia ser dado à energia de determinados tipos de usina que geram energia limpa, como termelétricas movidas a biogás e resíduos sólidos.

Procuradas pela Reuters, todas negaram irregularidades, à exceção de Diferencial e Terra, que não responderam às tentativas de contato.