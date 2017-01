Governo brasileiro avalia que juros mais altos vão frustrar recuperação, dizem fontes

O Partido dos Trabalhadores, sindicatos e empresários estão pressionando o Banco Central para manter a Selic inalterada e evitar o aprofundamento do que caminha para ser a pior recessão do Brasil em mais de um século.

A maioria dos economistas espera que o BC suba a Selic em 0,50 ponto percentual na próxima semana, mas eles temem que tal movimento coloque a autoridade monetária em confronto com a postura fiscal mais expansionista do governo. As autoridades têm quase certeza que o BC vai subir os juros na próxima semana, apesar de algumas dúvidas recentes entre operadores do mercado, disseram duas fontes.