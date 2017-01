Infantino se mostra otimista sobre eleição da Fifa após apoio no Caribe

MIAMI (Reuters) - O candidato à presidência da Fifa Gianni Infantino disse acreditar na vitória na eleição de fevereiro para substituir Joseph Blatter como líder da organização em crise, após receber o que definiu como grande apoio no Caribe.

A eleição da Fifa acontece após um grande escândalo de corrupção, que levou ao indiciamento de 41 indivíduos e entidades nos Estados Unidos e baniu Joseph Blatter do esporte por oito anos. Entre os dirigentes acusados está José Maria Marin, ex-presidente da CBF.

Infantino participou de um encontro no domingo da União Caribenha de Futebol (CFU), que possui 25 votos na eleição, e ganhou o apoio do presidente da Associação de Futebol de Barbados, Randy Harris. Ele disse que recebeu um "excelente retorno" de membros da CFU.

O suíço Infantino é um dos cinco candidatos na corrida pela direção da Fifa, ao lado do presidente da Confederação Asiática de Futebol, xeique Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, do ex-vice-secretário-geral da Fifa Jérôme Champagne, da França, o empresário e político sul-africano Tokyo Sexwale e o ex-membro do comitê executivo da Fifa príncipe Ali Bin Al Hussein, da Jordânia.