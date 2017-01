Blatter continua a receber salário da Fifa apesar de suspensão

MIAMI (Reuters) - O presidente afastado da Fifa, Joseph Blatter, continua a receber seu salário da entidade máxima do futebol mundial apesar de ter sido suspenso por oito anos de atividades relacionadas ao esporte, disse um porta-voz do Comitê de Auditoria e Compliance da Fifa à Reuters.

Blatter foi suspenso por 90 dias pela Fifa em 8 de outubro, e depois banido do futebol por oito anos, no mês passado, devido a violações éticas relacionadas a um pagamento de 2 milhões de dólares feito ao presidente da Uefa, Michel Platini, com a autorização de Blatter, em 2011.