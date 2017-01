Banco suíço Julius Baer demite empregado em investigação interna sobre Fifa, diz fonte

ZURIQUE (Reuters) - O banco suíço Julius Baer BAER.VX demitiu um de seus conselheiros financeiros para clientes como parte de uma investigação interna sobre os laços da instituição com a Fifa, disse uma fonte familiar com o assunto nesta terça-feira.

O funcionário deixou a companhia pouco depois de vários dirigentes do futebol terem sido presos em Zurique, em maio, disse a fonte, acrescentando que esse foi o único empregado do banco a ser demitido até agora por suas conexões com o inquérito relacionado à Fifa.

O Baer disse em junho ter aberto uma investigação interna a respeito de suas conexões com a Fifa, depois que um escândalo de corrupção atingiu a entidade máxima do futebol mundial. O banco disse à época que estava cooperando integralmente com as autoridades.