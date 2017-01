Redução de pedidos da Apple a fornecedores pode sinalizar 1ª queda na venda de iPhones

As previsões de vendas fracas por companhias que incluem a taiuanesa Semiconductor Manufacturing (TSMC), maior fabricante de chips terceirizada do mundo, e a fabricante de lentes de câmeras de smartphones Largan Precision adicionaram preocupações sobre as projeções da Apple em meio à desaceleração da demanda global por smartphones.

Analistas afirmam que as vendas do iPhone podem melhorar no segundo semestre, quando a companhia normalmente lança novos produtos, mas com competidores como Samsung e Huawei reforçando rivalidade, alguns fornecedores não se mostram tão confiantes.