Haiti adia eleição presidencial poucos dias antes de data marcada

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - O Haiti adiou uma eleição presidencial apoiada pelos Estados Unidos que seria realizada no domingo, após o candidato da oposição pedir um boicote, citando fraude, informou o conselho eleitoral do país nesta sexta-feira.

A postergação ocorre após uma tentativa falha de fazer com que o candidato da oposição, Jude Celestin, concordasse com uma nova data. Não houve detalhes imediatos sobre quando a eleição deve ser realizada. Um porta-voz do conselho eleitoral confirmou o adiamento.