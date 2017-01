Empresa espacial de fundador da Amazon faz relançamento de foguete com sucesso

CABO CANAVERAL (Reuters) - A empresa de transporte espacial Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, lançou e aterrissou com sucesso um foguete suborbital pela segunda vez, um passo fundamental em sua pesquisa para desenvolver propulsores reutilizáveis, disse a empresa na sexta-feira.

O foguete e cápsula New Shepard, projetado para transportar seis passageiros, decolou de uma base em West Texas e aterrissou de volta minutos depois na plataforma de lançamento, afirmou a companhia em uma declaração.

O foguete que voou na sexta-feira era o mesmo que fez um teste bem-sucedido de lançamento e aterrissagem dois meses atrás, demonstrando a possibilidade de reutilização dos propulsores, segundo disse Bezos em um comunicado publicado no site da Blue Origin dez horas após o voo.

"Eu sou um grande fã do pouso vertical de foguetes", escreveu Bezos. "Para tornar realidade a nossa visão de milhões de pessoas vivendo e trabalhando no espaço, teremos de construir grandes propulsores de foguetes. E o (sistema de) pouso vertical se saiu extraordinariamente bem."

A Space X, empresa de outro gigante da tecnologia, Elon Musk, também havia pousado com sucesso um foguete em uma plataforma de aterrissagem na Flórida, depois de participar de uma missão de transporte de satélites.

No último domingo, a Space X havia tentado aterrissar um foguete em uma plataforma flutuante no Oceano Pacífico, mas uma das quatro pernas de aterrissagem do propulsor cedeu, e o foguete tombou e explodiu.