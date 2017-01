Metalúrgicos da GM em São José dos Campos encerram greve

Os metalúrgicos aceitaram pagamento de 5.600 reais da segunda parcela da PLR, mais antecipação de 50 por cento do 13o salário e 60 dias de garantia de emprego ou salário. A montadora ainda pagará metade dos dias parados, informou o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

A proposta anterior da montadora, que levou à greve, era de 5 mil reais. Os termos do acordo aprovado nesta terça-feira foram definidos na segunda-feira, em audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. Os trabalhadores reivindicam 6.405 reais.