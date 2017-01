Depoimento de Dilma sobre operação Zelotes será entregue por escrito pela AGU

BRASÍLIA (Reuters) - O depoimento da presidente Dilma Rousseff na condição de testemunha em ação ligada à operação Zelotes será entregue por escrito à Justiça Federal, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), informou uma fonte do Planalto.

Segundo essa fonte, que pediu anonimato, o documento com as respostas da presidente será encaminhado até o dia 5 de fevereiro, prazo estabelecido pela Justiça para as testemunhas serem ouvidas.