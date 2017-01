Comercializadoras de energia recorrem à Aneel após CCEE cancelar operações

SÃO PAULO (Reuters) - As comercializadoras de eletricidade Diferencial e Terra Energy recorreram à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) após terem algumas operações canceladas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que entendeu que elas haviam vendido contratos de energia com um desconto na tarifa de transmissão não autorizado pelas regras do setor.

As empresas pedem que o regulador cancele a decisão da CCEE, que optou por recontabilizar as operações, que não terão mais direito ao desconto, por entender que o benefício só poderia ser aplicado se a energia comercializada nos contratos estivesse associada a um tipo específico de usinas-- movidas a resíduos sólidos ou biogás e pequenas hidrelétricas já em operação há muitos anos.

A decisão da CCEE veio após os conselheiros da instituição terem apontado, em ata, que as operações estavam "em desacordo com a legislação vigente".

Em oportunidades anteriores, as comercializadoras atingidas pela decisão da CCEE alegaram que o problema deve-se a uma interpretação diferente das regras do mercado pela Câmara, uma vez que as operações feitas estariam previstas nas regras do sistema eletrônico utilizado nas operações do mercado.