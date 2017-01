Consumo de eletricidade em residências em 2015 tem 1° queda desde racionamento, diz EPE

Já o consumo de eletricidade total do país somou 464,7 mil gigawatts-hora em 2015, com redução de 2,1 por cento ante 2014, apontou a EPE, que atribuiu o desempenho principalmente à retração de 5,3 por cento no consumo industrial.

A EPE, órgão do Ministério de Minas e Energia, disse que a queda do consumo industrial, que somou 169,6 gigawatts-hora, está associada a um "cenário econômico desfavorável ao longo do ano" que culminou em um recuo de 7,7 por cento no quarto trimestre --"o mais forte já anotado para este período em toda a série de consumo iniciada em 2004".