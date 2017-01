MPF denuncia Neymar por sonegação fiscal e cita pai do jogador como "mentor de fraudes"

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério Público Federal em Santos denunciou o atacante Neymar, o pai dele e dois dirigentes ligados ao Barcelona por sonegação de impostos e falsidade ideológica, de acordo com denúncia protocolada na Justiça no dia 27 de janeiro, informou o MPF nesta terça-feira.

O pai do jogador, Neymar da Silva Santos, foi apontado pelo MPF como o "principal mentor e articulador de uma série de fraudes contratuais para o uso do direito de imagem de Neymar", entre 2006 e 2013, envolvendo três empresas ligadas à família do atacante.

Os ex-presidentes do Barcelona Alexandre Rosell Feliu e Josep Maria Bartomeu Floresta foram citados, uma vez que a transferência do atacante para o time catalão em 2013 também é alvo da denúncia.

De acordo com as investigações, o jogador e o pai, além do presidente do clube à época, Rosell, e seu vice, Bartomeu Floresta, forjaram, a partir de novembro de 2011, uma série de documentos para simular a regularidade de um acordo secreto que a família do atacante e os dirigentes já haviam fechado meses antes, informou o MPF em comunicado.