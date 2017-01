Empresas espaciais dos EUA planejam aumento nos lançamentos este ano

CABO CANAVERAL, Estados Unidos (Reuters) - As empresas espaciais de capital privado norte-americanas Space Exploration Technologies e United Launch Alliance, uma parceria da Lockheed Martin e Boeing, agendaram mais de 30 lançamentos a partir da Flórida este ano, uma alta de 18 por cento em relação ao ano passado, de acordo com a companhia e autoridades da Força Aérea dos EUA.

A taxa de lançamentos deve continuar a subir, com novas empresas, incluindo a Blue Origin, do fundador da Amazon.com Jeff Bezos, entrando no mercado mais tarde nesta década. A indústria de lançamento gerou receitas globais de 5,9 bilhões de dólares em 2014, de acordo com um relatório do ano passado da Associação das Indústrias de Satélites.