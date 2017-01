PF investiga se Lula participou de compra de MPs, diz delegado à Justiça

Estão na mira da PF as MPs 471, de 2009, que prorrogou incentivos à indústria automotiva, e 512, de 2010, que estendeu esses incentivos a novos projetos do setor.

No início do mês passado, Lula prestou depoimento à PF no âmbito da Zelotes e, na ocasião, o Instituto Lula informou que o ex-presidente afirmou que as duas MPs geraram "dezenas de milhares de empregos" e negou irregularidades na edição das medidas.