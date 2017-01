Brasil quer livre comércio de veículos com México e Argentina, diz ministro

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil quer livre comércio de veículos e autopeças com o México e a Argentina, afirmou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, à Reuters nesta quinta-feira, em uma guinada ante o protecionismo em vigor.

"Nossa indústria automotiva é muito competitiva e vai se beneficiar destes acordos", disse Monteiro em entrevista. "O país precisa ir no caminho do livre comércio."

Mais cedo, o presidente da associação de montadoras no Brasil, Anfavea, Luiz Moan, havia comentado que o setor está buscando na renegociação do acordo automotivo com a Argentina, que expira no final de junho, o livre comércio.

Monteiro, que viaja na próxima semana para o México e a Argentina, está sob pressão de montadoras no Brasil que estão enfrentando dificuldades diante da crise econômica no país.

Ele afirmou que a prioridade do governo é a renegociação do acordo automotivo com a Argentina e conversas avançadas para expansão do comércio com o México.