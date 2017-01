Lucro despenca e ArcelorMittal lança oferta de ações de US$3 bi

BRUXELAS (Reuters) - A ArcelorMittal, maior siderúrgica do mundo, lançou planos nesta sexta-feira de levantar 3 bilhões de dólares com uma emissão de ações para reduzir dívida, enquanto continua a sofrer com o excesso de capacidade da indústria chinesa, o que afirma ter pressionado para baixo os preços globais.