BB já desembolsou R$3,6 bi a pequenas e médias empresas em plano de crédito a cadeias produtivas

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil está intensificando a concessão de empréstimos a empresas médias e pequenas por meio de acordos regionais e setoriais com companhias 'âncoras', que repassam pagamentos de fornecedores ao próprio banco.

Dos 382 acordos firmados pelo banco no âmbito do programa, alguns dos mais ativos estão ligados ao agronegócio e a exportações, que têm conseguido passar com menos embaraço pela recessão do país, ou mesmo se beneficiado da alta do dólar.