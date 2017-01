Agora no Man City, Guardiola nega conflito de interesses e diz ser 'multifuncional'

BERLIM (Reuters) - O técnico do Bayern de Munique, Pep Guardiola, minimizou as insinuações sobre um conflito de interesses em potencial depois de ser contratado pelo time inglês Manchester City para a próxima temporada, afirmando ser perfeitamente capaz de realizar múltiplas tarefas.

Guardiola, que desde 2013 conquistou dois títulos consecutivos com o Bayern no Campeonato Alemão e está a caminho de um terceiro, assinou um contrato de três anos com o City nesta semana.