Coreia do Norte se volta para foguete antigo para repetir sucesso passado

Por Jack Kim e David Brunnstrom

SEUL/WASHINGTON (Reuters) - O lançamento do foguete pela Coreia do Norte no fim de semana repetiu o sucesso anterior em vez de desbravar novos caminhos, usando um projeto quase idêntico de um lançamento em 2012, disseram especialistas, acrescentando que o país recluso, provavelmente permaneceu anos desde a construção de um míssil nuclear de longo alcance.

O foguete foi baseado em motores retirados de seu arsenal massivo de míssil de médio alcance com base na tecnologia da era soviética e peças elétricas muito rudimentares para ser alvo de um regime global de controle de mísseis, disseram os especialistas.

Coreia do Sul e os Estados Unidos dizem que o lançamento no domingo foi um teste de míssil de longo alcance que viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU que restringem o Norte de usar a tecnologia de mísseis balísticos. Este lançamento ocorreu na seqüência de teste de míssil nuclear da Coreia do Norte em 6 de janeiro, também violando as resoluções do Conselho de Segurança.

A Coreia do Norte diz que o veículo de lançamento de três estágios, chamado Kwangmyongsong, é um satélite de observação da Terra em órbita, informou a Coreia do Sul nesta terça-feira.

Um sinal do satélite ainda não havia sido detectado, disse Seul. Nenhum sinal foi detectado a partir do objeto que a Coreia do Norte lançou ao espaço em 2012.